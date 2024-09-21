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محليات

وزير الصحة يعلن حصيلة شهداء الاعتداءات الاسرائيلية المتتالية: سقوط مبنى كامل على رؤوس قاطنيه جريمة حرب موصوفة

2024-09-21 | 06:46
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وزير الصحة يعلن حصيلة شهداء الاعتداءات الاسرائيلية المتتالية: سقوط مبنى كامل على رؤوس قاطنيه جريمة حرب موصوفة
وزير الصحة يعلن حصيلة شهداء الاعتداءات الاسرائيلية المتتالية: سقوط مبنى كامل على رؤوس قاطنيه جريمة حرب موصوفة


أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض أن الحصيلة الإجمالية للإعتداءات الإسرائيلية الأخيرة (الغارة على الضاحية والإعتداء السيبراني على مدى يومين) تبلغ سبعين شهيدًا، مشددًا على ضرورة عدم التعرض للمدنيين.

وقال الابيض في مؤتمر صحافي عقده في وزارة الصحة العامة حضرته "الرحمة للشهداء والتمني بالشفاء العاجل للجرحى"، مندداً  بجريمة الحرب التي ترتكب في لبنان، مذكّرًا في هذا المجال بالموقف الذي أعلنه أمس وزير الخارجية اللبناني في مجلس الأمن الدولي.
ولفت الأبيض إلى أن الإعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت أدى إلى سقوط مبنى كامل على رؤوس قاطنيه المدنيين بغالبيتهم، ما يجعله جريمة حرب موصوفة. وقال وزير الصحة العامة إن القانون الدولي ينص على مبدأ حماية المدنيين من آثار النزاعات بحسب المادة 48، كما يشدد القانون على وجوب اتخاذ أطراف النزاع كل الإحتياطات لعدم التعرض للمدنيين، والتفرقة بين المدنيين والمحاربين في الأعمال العسكرية وإلا تعتبر هذه الأطراف مخالفة للقانون الدولي. وقال الوزير الأبيض إننا نعرف طبيعة الكيان الإسرائيلي وإجرامه، ولكن لا بد من التذكير بما ينص عليه القانون الدولي لأنه من حقوق المدنيين في النزاعات ألا يتعرّضوا للمخاطر والأذى. 
الاعتداء على الضاحية الجنوبية
ثم عرض وزير الصحة العامة تحديثًا لحصيلة الإعتداء على الضاحية الجنوبية أمس، مشيرًا إلى أن الفرق الإنقاذية والإسعافية والدفاع المدني لا يزالون يعملون مشكورين على إزالة الركام حتى الآن، وموجها الشكر لوزير الأشغال الذي أعطى توجيهاته لاستقدام رافعات تساعد على تسريع المهمة. وكذلك توجه الوزير الأبيض بالشكر للمستشفيات التي بالرغم من أنها مليئة بجرحى الإعتداء السيبراني، إلا أن ردة فعلها كانت سريعة جدًا واستقبلت الجرحى بعد الغارة على الضاحية. 
وجاء في الحصيلة التالي:
- عدد الشهداء: 31 شهيدًا من بينهم ثلاثة أطفال تبلغ أعمارهم 4 و6 و10 سنوات.
               ومن بين الشهداء سبع نساء، وثلاثة سوريين، ولا يزال هناك عدد كبير من الأشلاء.
- عدد الجرحى: 68 جريحًا نقلوا إلى 12 مستشفى، من بينهم 53 عادوا إلى منازلهم.
                       15 جريحًا لا يزالون في المستشفيات من بينهم حالتان حرجتان.
وتناول الابيض الاعتداء بتفجير الأجهزة اللاسلكية على مدى يومين متتاليين، لفت الوزير الأبيض إلى أن الحصيلة كالتالي: 
- عدد الشهداء نتيجة اعتداء اليوم الأول (الثلثاء 17 أيلول): إثنا عشر شهيدًا.
- عدد الشهداء نتيجة اعتداء اليوم الثاني (الأربعاء 18 أيلول) إرتفع إلى سبعة وعشرين شهيدًا. 
- الحصيلة الإجمالية للإعتداءات الإسرائيلية الأخيرة المضاف إليها عدد شهداء الغارة على الضاحية (الجمعة 20 أيلول): سبعون شهيدًا. 
- الجرحى الذين لا يزالون في المستشفيات نتيجة الإعتداء السيبراني على مدى يومي الثلثاء والأربعاء الماضيين، يتوزعون كالتالي:
         777 جريحًا لا يزالون يتلقون العلاج في غرف عادية في المستشفيات. 
152 في وضع حرج في العناية المركزة.
- تم إجراء 2078 عملية.
ولفت الأبيض إلى وجود تعاون بين وزارة الصحة العامة ونقابة الأطباء لمتابعة الجرحى في منازلهم من خلال عيادات متخصصة وفرق نقالة تهتم بمراقبة جروحهم وتغيير ضماداتهم ومتابعة المسيرة العلاجية. 
وردًا على سؤال حول سبل الإستعداد في حال تكررت الإعتداءات الإسرائيلية، لفت الوزير الأبيض إلى مساع لمعاودة زيادة مخزون الأدوية والمستلزمات وعلاجات الطوارئ مشيرًا إلى أن دور الأصدقاء والأشقاء مهم في مسألة استعادة الجهوزية تحسبًا من المزيد من توسع الإعتداءات.
 
 
 
 
 
وزير الصحة يعلن حصيلة شهداء الاعتداءات الاسرائيلية المتتالية: سقوط مبنى كامل على رؤوس قاطنيه جريمة حرب موصوفة

محليات

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وزارة الصحة تتسلّم شحنة إضافية من المساعدات العراقية للقطاع الصحي
11:21

وزارة الصحة تتسلّم شحنة إضافية من المساعدات العراقية للقطاع الصحي

تسلم وفد من وزارة الصحة العامة يضم المدير العام بالوكالة فادي سنان ورئيس دائرة المستشفيات هشام فواز شحنة إضافية من المساعدات العراقية للقطاع الصحي اللبناني مقدمة من الهلال الأحمر العراقي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في العالم وتتضمن الشحنة أحد عشر طنا من الأدوية والمستلزمات الضرورية لحالات الطوارئ.

11:21

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تسلم وفد من وزارة الصحة العامة يضم المدير العام بالوكالة فادي سنان ورئيس دائرة المستشفيات هشام فواز شحنة إضافية من المساعدات العراقية للقطاع الصحي اللبناني مقدمة من الهلال الأحمر العراقي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في العالم وتتضمن الشحنة أحد عشر طنا من الأدوية والمستلزمات الضرورية لحالات الطوارئ.

وزارة الصحة تعلن عن الحصيلة الاولية للغارات الاسرائيلية اليوم
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وزارة الصحة تعلن عن الحصيلة الاولية للغارات الاسرائيلية اليوم

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة للعدو الإسرائيلي على مرتفعات القطراني أدت إلى إصابة شخص بجروح بليغة استدعت إدخاله إلى غرفة العناية المركزة.

كذلك أدت الغارات الإسرائيلية على مرتفعات البقاع الغربي إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة وقد عولجوا في الطوارئ.

11:20

وزارة الصحة تعلن عن الحصيلة الاولية للغارات الاسرائيلية اليوم

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة للعدو الإسرائيلي على مرتفعات القطراني أدت إلى إصابة شخص بجروح بليغة استدعت إدخاله إلى غرفة العناية المركزة.

كذلك أدت الغارات الإسرائيلية على مرتفعات البقاع الغربي إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة وقد عولجوا في الطوارئ.

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