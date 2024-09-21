مراسل الجديد: إطلاق رشقة صاروخية كبيرة من جنوب لبنان وسماع دوّي صفارات الإنذار في أكثر من 20 مستوطنة

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة للعدو الإسرائيلي على مرتفعات القطراني أدت إلى إصابة شخص بجروح بليغة استدعت إدخاله إلى غرفة العناية المركزة.



كذلك أدت الغارات الإسرائيلية على مرتفعات البقاع الغربي إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة وقد عولجوا في الطوارئ.