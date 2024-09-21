بالفيديو - إسقاط مسيرة اسرائيلية عند الساحل الجنوبي اللبناني

أعلن الاعلام الاسرائيلي عن "إسقاط مسيرة اسرائيلية عند الساحل الجنوبي اللبناني" pic.twitter.com/is3cwqnGbl
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 21, 2024
أعلن الاعلام الاسرائيلي عن "إسقاط مسيرة اسرائيلية عند الساحل الجنوبي اللبناني" pic.twitter.com/is3cwqnGbl
تسلم وفد من وزارة الصحة العامة يضم المدير العام بالوكالة فادي سنان ورئيس دائرة المستشفيات هشام فواز شحنة إضافية من المساعدات العراقية للقطاع الصحي اللبناني مقدمة من الهلال الأحمر العراقي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في العالم وتتضمن الشحنة أحد عشر طنا من الأدوية والمستلزمات الضرورية لحالات الطوارئ.
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة للعدو الإسرائيلي على مرتفعات القطراني أدت إلى إصابة شخص بجروح بليغة استدعت إدخاله إلى غرفة العناية المركزة.كذلك أدت الغارات الإسرائيلية على مرتفعات البقاع الغربي إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة وقد عولجوا في الطوارئ.