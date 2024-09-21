حزب الله: قصفنا المقر المستحدث لفرقة الجليل في اييليت هشاحر بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا

الصليب الأحمر لـ #الجديد: الشخص الذي عثر عليه قبل قليل شهيد وليس على قيد الحياة كما يتم التداول

الصليب الأحمر لـ #الجديد: الشخص الذي عثر عليه قبل قليل شهيد وليس على قيد الحياة كما يتم التداول