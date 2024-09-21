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فيديو - غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان
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بالفيديو - انفجارات ضخمة عقب قصف اسرائيلي على جنوب لبنان
13:21
بالفيديو - مشاهد حصرية لقناة الجديد من مكان الغارة الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية
08:55
بالفيديو - الجديد تعاين عملية رفع الانقاض من مكان الغارة في الضاحية
08:28
بالفيديو - إسقاط مسيرة اسرائيلية عند الساحل الجنوبي اللبناني
محليات
تطورات جديدة على الجبهة الجنوبية ينقلها لنا مراسل الجديد
2024-09-21 | 13:37
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تطورات جديدة على الجبهة الجنوبية ينقلها لنا مراسل الجديد
تطورات جديدة على الجبهة الجنوبية ينقلها لنا مراسل الجديد
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محليات
اسرائيل
لبنان
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معلومات الجديد: 19 شهيداً و24 مفقوداً و66 جريحاً جراء العدوان الاسرائيلي الذي استهدف مبنى في منطقة الجاموس بالضاحية الجنوبية امس والجرحى توزعوا على 10 مستشفيات في الضاحية والمناطق المجاورة
كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: الاستهداف الغادر للشهيد القائد ابراهيم عقيل ورفاقه وأهلنا في لبنان لن يزيدنا إلا إصراراً وثباتاً بالاستمرار والقتال حتى التحرير
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