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محليات

"ردٌ أولي للحزب على مجزرة "البيجر واللاسلكي" ...شركة "رافائيل" بمرمى صواريخ "فادي 1 وفادي 2"

2024-09-22 | 00:31
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&quot;ردٌ أولي للحزب على مجزرة &quot;البيجر واللاسلكي&quot; ...شركة &quot;رافائيل&quot; بمرمى صواريخ &quot;فادي 1 وفادي 2&quot;
"ردٌ أولي للحزب على مجزرة "البيجر واللاسلكي" ...شركة "رافائيل" بمرمى صواريخ "فادي 1 وفادي 2"

​اصدر حزب الله بياناً جاء فيه:

 "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وفي ردٍ أولي على ‏المجزرة الوحشية التي إرتكبها العدو الإسرائيلي في مختلف المناطق اللبنانية يومي الثلاثاء والأربعاء ‌‏( مجزرة البايجر وأجهزة اللاسلكي)، قامت المقاومة الإسلامية بِقصف مُجمعات الصناعات العسكرية ‏لشركة رفائيل المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية والواقعة في منطقة زوفولون شمال ‏مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2 والكاتيوشا، وذلك عند الساعة (6:30) من ‏صباح هذا اليوم الأحد الواقع فيه 22/9/2024 وما النصر إلا من عند الله.‏"

وشركة رفائيل متخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية، وتقع في "زوفولون" شمال ‏مدينة حيفا.
كما ان الشركة قسم سابق من وزارة الحرب الإسرائيلية وتعتبر مؤسسة حكومية، وتقوم بإنتاج وتطوير تقنيات قتالية لجيش الإحتلال كما تقوم بالتصدير للخارج.
"ردٌ أولي للحزب على مجزرة "البيجر واللاسلكي" ...شركة "رافائيل" بمرمى صواريخ "فادي 1 وفادي 2"

محليات

حزب الله

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