"ردٌ أولي للحزب على مجزرة "البيجر واللاسلكي" ...شركة "رافائيل" بمرمى صواريخ "فادي 1 وفادي 2"

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وفي ردٍ أولي على ‏المجزرة الوحشية التي إرتكبها العدو الإسرائيلي في مختلف المناطق اللبنانية يومي الثلاثاء والأربعاء ‌‏( مجزرة البايجر وأجهزة اللاسلكي)، قامت المقاومة الإسلامية بِقصف مُجمعات الصناعات العسكرية ‏لشركة رفائيل المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية والواقعة في منطقة زوفولون شمال ‏مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2 والكاتيوشا، وذلك عند الساعة (6:30) من ‏صباح هذا اليوم الأحد الواقع فيه 22/9/2024 وما النصر إلا من عند الله.‏"

و شركة رفائيل متخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية، وتقع في "زوفولون" شمال ‏مدينة حيفا .