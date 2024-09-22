التصعيد مستمر عند الجبهة الجنوبية... مراسل الجديد يواكب المستجدات.. للمتابعة مباشرة:

المنسق السابق للحكومة اللبنانية لدى اليونيفيل العميد منير شحادة للجديد: معلومات امنية اوروبية تؤكد ان اكثر من 20 قتيلاً و70 جريحاً اسرائيلياً سقطوا جراء استهداف حزب الله قاعدة غاليلوت رداً على اغتيال الشهيد فؤاد شكر