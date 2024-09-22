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وزارة الصحة: استشهاد شخص وجرح آخر جراء غارة للعدو الإسرائيلي على بلدة عيترون
2024-09-22 | 02:55
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وزارة الصحة: استشهاد شخص وجرح آخر جراء غارة للعدو الإسرائيلي على بلدة عيترون
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