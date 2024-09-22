جوني منير: هناك تقاطع اميركي – اسرائيلي لإنهاء الوظيفة الإقليمية للحزب

جنبلاط لـ "الجديد": هوكستين جزء من السياسة المنحازة الاميركية الاسرائيلية وليس هناك فرق بين هذا وذاك في الرئاسة الاميركية فالعدوان مستمر على غزة والوتيرة الاسرائيلية متصاعدة ويبدو ان هناك حلقة جديدة وعلينا ان نكون على استعداد