فراس حمدان يطالب وزير التربية بإغلاق المدارس يوم غد في محافظتي الجنوب والنبطية

كتب النائب فراس حمدان عبر منصة "أكس":



"في ضوء العدوان الإسرائيلي الإجرامي التصعيدي والمستمر على الحدود الجنوبية والقصف من قبل العدو الذي يستهدف مناطق جديدة بعيدة عن نطاق الشريط الحدودي، أؤكد مجددًا أن سلامة أطفالنا ومواطنينا هي الأولوية المطلقة في هذه الظروف. وعليه، أطالب وزير التربية عباس الحلبي بإصدار قرار استثنائي بإغلاق المدارس يوم غد الاثنين في محافظتي الجنوب والنبطية، مع متابعة تطورات الأحداث المتسارعة على الجبهة، إلى حين استقرار الوضع الأمني وضمان سلامة جميع الطلاب والمعلمين.

إن تدهور الأوضاع إلى قدر غير مسبوق من عدم الاستقرار يستدعي من الدولة اتخاذ تدابير سريعة وحاسمة لحماية مواطنيها. كما نؤكد على ضرورة تفعيل خطط الطوارئ في جميع القطاعات، وخاصة قطاع التعليم".