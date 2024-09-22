جلسة لمجلس الوزراء غدًا

يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد الاثنين في السرايا لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025.