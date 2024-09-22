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جلسة لمجلس الوزراء غدًا
2024-09-22 | 14:54
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جلسة لمجلس الوزراء غدًا
يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد الاثنين في السرايا لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025.
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