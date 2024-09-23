بيان من وزارة الصحة.. وهذا ما جاء فيه

صدر عن وزارة الصحة العامة بيان طلب من جميع المستشفيات في محافظات الجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل" وقف كل العمليات الباردة بهدف افساح المجال لمعالجة الجرحى بسبب تمادي العدوان الإسرائيلي على لبنان".