حزب الله: قصفنا مقر الفيلق الشمالي الاحتياطي وقاعدة فرقة الجليل في عميعاد

جيش العدو الاسرائيلي يطلب من سكان قرى البقاع الخروج والابتعاد عن منازلهم لـ 1000 متر خلال ساعتين

جيش العدو الاسرائيلي يطلب من سكان قرى البقاع الخروج والابتعاد عن منازلهم لـ 1000 متر خلال ساعتين

جيش العدو الاسرائيلي يطلب من سكان قرى البقاع الخروج والابتعاد عن منازلهم لـ 1000 متر خلال ساعتين

المتحدث باسم جيش العدو عن عملية برية محتملة في لبنان: سنفعل كل ما يلزم

المتحدث باسم جيش العدو عن عملية برية محتملة في لبنان: سنفعل كل ما يلزم

المتحدث باسم جيش العدو عن عملية برية محتملة في لبنان: سنفعل كل ما يلزم

المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: "لن نسمح لحزب الله بإطلاق أسلحته الاستراتيجية على أراضينا"

المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: "لن نسمح لحزب الله بإطلاق أسلحته الاستراتيجية على أراضينا"

المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: "لن نسمح لحزب الله بإطلاق أسلحته الاستراتيجية على أراضينا"

المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: "هذا تحذير مباشر لسكان القرى في منطقة البقاع - قم بالإخلاء على الفور من أجل سلامتك"