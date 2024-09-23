مكتب وزير الاتصالات ينفي وجود خرق اسرائيلي لشبكة الاتصالات الرسمية

اكد المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم "أن لا خرق لشبكة الاتصالات الرسمية من قبل الجانب الإسرائيلي، وأن الرسائل التي تلقّاها لبنانيون في مناطق عدة اليوم ما هي إلا عمليات تمويه واحتيال تتم من قبل تطبيقات إلكترونية ولا تحتاج لتقنيات عالية لاختراق الشبكة".

