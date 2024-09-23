وزارة الصحة تكشف عن الحصيلة الجديدة للعدوان الاسرائيلي

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة تحديث ثان لحصيلة غارات العدو الإسرائيلي المتمادية على البلدات والقرى الجنوبية منذ صباح اليوم وفيه ان هذه الغارات أدت حتى اصدار هذا البيان إلى 182 شهيد ا و727 جريحا، ومن بين الشهداء والجرحى أطفال ونساء ومسعفون.