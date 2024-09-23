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مراسل الجديد: غارات اسرائيلية على الخيام ودبين
مراسل الجديد: غارات اسرائيلية على الخيام ودبين
مراسلة الجديد: غارات اسرائيلية تستهدف عين برضاي في بعلبك ومحيط مقام السيدة خولة والعين والنبي عثمان واللبوة
مراسلة الجديد: غارات اسرائيلية تستهدف عين برضاي في بعلبك ومحيط مقام السيدة خولة والعين والنبي عثمان واللبوة
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مراسلة الجديد: غارات تستهدف بلدتي انصارية وشقرا
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