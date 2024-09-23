جيش العدو: سلاح الجو أغار قبل دقائق بشكل موجه على منطقة بيروت

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حزب الله: الأخ العزيز المجاهد القائد الحاج علي كركي بخير وهو بحول الله تعالى في كامل صحته وعافيته وقد انتقل إلى مكان آمن
حزب الله: الأخ العزيز المجاهد القائد الحاج علي كركي بخير وهو بحول الله تعالى في كامل صحته وعافيته وقد انتقل إلى مكان آمن
مراسل الجديد: غارات اسرائيلية على الخيام ودبين
مراسل الجديد: غارات اسرائيلية على الخيام ودبين
مراسلة الجديد: غارات اسرائيلية تستهدف عين برضاي في بعلبك ومحيط مقام السيدة خولة والعين والنبي عثمان واللبوة
مراسلة الجديد: غارات اسرائيلية تستهدف عين برضاي في بعلبك ومحيط مقام السيدة خولة والعين والنبي عثمان واللبوة
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