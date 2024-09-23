وزير الاشغال علي حمية للجديد: الجيش اللبناني يعمل على تنظيم حركة النزوح من الجنوب الى بيروت والعمل في المطار لا يزال قائماً ومستمراً

بعد تواصل بين وزير الطاقة ورئيس مصلحة الليطاني تم تأمين التيار الكهربائي لمضخات المياه الرئيسية في جبل لبنان والجنوب وبيروت عبر محطات إنتاج الكهرباء من المعامل الكهرومائية إلا أن المطار لن يكون ضمن هذه الخطة بسبب مشاكل فنية