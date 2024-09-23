التوتر في لبنان يبلغ ذروته.. شبكة مراسلي الجديد توافينا بالتطورات الميدانية في مختلف المناطق

مصادر الجديد: حضور لودريان الى بيروت هدفه الضغط من أجل وقف التصعيد والتحذير من أن العملية الاسرائيلية كبيرة وأن لا الوضع الدستوري ولا السياسي ولا الاقتصادي المالي يسمح للبنان بتحمّل أعباء الحرب