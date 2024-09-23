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مراسلة الجديد: استهداف مستودع لتعبئة المياه على مفترق الناصرية في البقاع الاوسط
2024-09-23 | 14:30
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مراسلة الجديد: استهداف مستودع لتعبئة المياه على مفترق الناصرية في البقاع الاوسط
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