مراسل الجديد: سلسلة غارات تستهدف بلدة زوطر الشرقية كونين ومجدل زون

الحريري: التضامن الوطني واجب اخلاقي وسياسي في هذه المرحلة من تاريخ لبنان واهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية أمانة عند كل اللبنانيين ونصرتهم تتقدم على اي اعتبار