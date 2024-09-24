"الجمهورية": حزب الله رفع حالة التأهّب والجهوزيّة إلى الحدّ الأقصى

أكّدت معلومات موثوقة لـ "الجمهورية" أنّ حزب الله رفع حالة التأهّب والجهوزيّة لكلّ وحداته وقطاعاته المقاتلة والصاروخيّة إلى الحدّ الأقصى والاستعداد لمواجهة مفتوحة.

ورداً على سؤال لـ "الجمهورية"، امتنع مصدر قيادي في «حزب الله» الدخول في التفاصيل الحربية والعسكرية، واكتفى بالقول: "العدو يُعيد تكرار نموذج المجازر وقتل المدنيِّين في غزة، في لبنان. لقد دخلنا في مرحلة الحساب المفتوح مع عدو مجرم قاتل لا يقاتل، وسنذيقه مرارة الثأر لأهلنا ولبلدنا، وعليه أن ينتظر المفاجآت".