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نداء الى الأهالي في بعلبك الهرمل: "تم تفعيل غرفة ادارة مخاطر الكوارث يمكنكم التواصل على الخط الساخن لأي مساعدة:71017261"
نداء الى الأهالي في بعلبك الهرمل: "تم تفعيل غرفة ادارة مخاطر الكوارث يمكنكم التواصل على الخط الساخن لأي مساعدة:71017261"
ناطق باسم جيش العدو يجدد دعوته للسكان اللبنانيين للابتعاد عن أماكن ومباني حزب الله
ناطق باسم جيش العدو يجدد دعوته للسكان اللبنانيين للابتعاد عن أماكن ومباني حزب الله
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مكتب ميقاتي: قرر دولة الرئيس التوجّه الى نيويورك لإجراء المزيد من الإتصالات نظراً للتطورات الراهنة وبالتالي تم الغاء جلسة مجلس الوزراء اليوم
2024-09-24 | 02:34
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مكتب ميقاتي: قرر دولة الرئيس التوجّه الى نيويورك لإجراء المزيد من الإتصالات نظراً للتطورات الراهنة وبالتالي تم الغاء جلسة مجلس الوزراء اليوم
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