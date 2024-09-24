وزير الصحة فراس الأبيض: اضطررنا الأسبوع الماضي إلى وضع الخطط الطارئة موضع التنفيذ بسبب العدوان الإسرائيلي

وزير الصحة فراس الأبيض: حجم الأجهزة اللاسلكية الذي انفجر أمس كان أكبر لذا كان هناك عدد أكبر من الإصابات البليغة وفيما يخص عدد الشهداء بلغ 25 شهيدا أما عدد الجرحى سجل 608 جرحى