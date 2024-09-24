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محليات

جيش الإحتلال: بدأنا الآن موجة هجوم جديدة على أهداف تابعة لحزب الله في لبنان

2024-09-24 | 07:17
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جيش الإحتلال: بدأنا الآن موجة هجوم جديدة على أهداف تابعة لحزب الله في لبنان
جيش الإحتلال: بدأنا الآن موجة هجوم جديدة على أهداف تابعة لحزب الله في لبنان
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يتم نشر رسالة يقال أنها موجهة من الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله إلى مرجعية دينية.. هذه الرسالة لا صحة لها بتاتاً ولم تصدر بشكل رسمي
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