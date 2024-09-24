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محليات
اسرائيل تعلن عن موجة غارات جديدة.. والجديد مستمرة في مواكبة الاحداث الامنية
2024-09-24 | 07:13
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اسرائيل تعلن عن موجة غارات جديدة.. والجديد مستمرة في مواكبة الاحداث الامنية
اسرائيل تعلن عن موجة غارات جديدة.. والجديد مستمرة في مواكبة الاحداث الامنية
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