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محليات
مراسل الجديد: ٣ غارات على قرى الزهراني وغارة على منطقة اسمها تبنا تقع بين بلدتي البيسرية والقعقعية
2024-09-24 | 10:26
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مراسل الجديد: ٣ غارات على قرى الزهراني وغارة على منطقة اسمها تبنا تقع بين بلدتي البيسرية والقعقعية
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مراسل الجديد: ٣ غارات على قرى الزهراني وغارة على منطقة اسمها تبنا تقع بين بلدتي البيسرية والقعقعية
محليات
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مراسل الجديد: غارات إسرائيلية تستهدف بلدتي النبي شيت وبوداي ومفرق بلدة شعت ومدينة الهرمل في البقاع
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