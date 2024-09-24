معلومات الجديد: حزب الله يترك مسار الأمور بشان الجبهة الجنوبية للميدان من دون إشارات أو تلميحات حول مشهدية الأيام المقبلة .

النائب سجيع عطية للجديد: جولة هوكستين لا نتائج لها حول ملف رئاسة الجمهورية وهو تحدث عن امكانية وقف الحرب والرئيس بري قال له ان "تطبيق القرار 1701 يكفينا ان طبق بتفاصيله والموجبات التي علينا وعلى اسرائيل "