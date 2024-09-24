معلومات الجديد: قرار حضور ميقاتي شخصيا الجمعية العمومية للأمم المتحدة يعود لنصائح دولية بضرورة وأهمية وجوده هناك للضغط حيث الاتصالات جدية ومكثفة لإحتواء الوضع

معلومات الجديد: المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جنين بلاسخارت التي جالت بين تل أبيب وبيروت في نقاش حول تطبيق ال1701 تعمل حاليا على التحضير لتقديم احاطتها حول تطبيق القرار الى مجلس الامن على ان يصدر الامين العام تقريره وملاحظاته بناء عليها