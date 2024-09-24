المشهد السياسي | مساع دبلوماسية لاحتواء الحرب في لبنان

رسميا استؤنفت حركة الاتصالات الدولية للضغط من أجل التهدئة على الجبهة اللبنانية وفي المعلومات أن حزب الله يترك مسار الأمور للميدان من دون إشارات أو تلميحات حول مشهدية الأيام المقبلة ومن دون أي تفويض رسمي.