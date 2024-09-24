المشهد السياسي | مساع دبلوماسية لاحتواء الحرب في لبنان
رسميا استؤنفت حركة الاتصالات الدولية للضغط من أجل التهدئة على الجبهة اللبنانية وفي المعلومات أن حزب الله يترك مسار الأمور للميدان من دون إشارات أو تلميحات حول مشهدية الأيام المقبلة ومن دون أي تفويض رسمي.
أما على خط الحكومة / وبعدما تم إلغاء جلسة مجلس الوزراء / فإن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في طريقه الى نيويورك / على أن يبدأ الاربعاء سلسلة لقاءات مكثفة في مقر الجمعية العمومية للأمم المتحدة / علما بأن قرار حضور ميقاتي شخصيا يعود لنصائح دولية بضرورة وأهمية وجوده هناك للضغط في وقت لا تزال فيه الاتصالات جدية ومكثفة لإحتواء الوضع // وفي المعلومات أيضا أن الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين موجود ايضا في نيويورك / وسيتم التداول بمساعي حلول / من خلال آلية توقف الحرب إما عبر تطبيق القرار 1701 او عبر قرار جديد يتم العمل عليه / وفي إطار التعليق على مفاتيح الحلول يقول مصدر متابع للجديد : خلي عينك ع نطقة ال بي وان " /