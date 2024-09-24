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النائب سجيع عطية للجديد عن استقبال النازحين الجنوبيين في عكار: نحن اليوم بدرس تنشئة وطنية كبيرة وفخور كإبن عكار وأحيي صمود اهلنا في جنوب لبنان
2024-09-24 | 14:59
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النائب سجيع عطية للجديد عن استقبال النازحين الجنوبيين في عكار: نحن اليوم بدرس تنشئة وطنية كبيرة وفخور كإبن عكار وأحيي صمود اهلنا في جنوب لبنان
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