الصحافي الخبير في الشؤون الاميركية والامم المتحدة علي بردى للجديد: الجانب الاميركي لا يريد الحرب الكبرى وهذه مصلحة رئيسية لادارة بايدن

الصحافي حسن الدر للجديد: الأرجح ان لا نذهب الى حرب مفتوحة لأنها قد تطلق يد حزب الله في حرب لا سقوف فيها فإذا دفع حزب الله الى هذه الحرب الاميركي يعلم ان المنطقة كلها ستكون في دائرة النار