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المعلومات الأولية عن أن الغارة استهدفت مستودعًا في الجية ولا صحة للأنباء عن استهداف سيارة في المنطقة
2024-09-24 | 17:57
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المعلومات الأولية عن أن الغارة استهدفت مستودعًا في الجية ولا صحة للأنباء عن استهداف سيارة في المنطقة
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المعلومات الأولية عن أن الغارة استهدفت مستودعًا في الجية ولا صحة للأنباء عن استهداف سيارة في المنطقة
محليات
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