الصليب الأحمر اللبناني يوجه نداء عاجلا للتبرع بالدم

الصليب الأحمر اللبناني: أكثر من 30 سيارة إسعاف من الصليب الأحمر اللبناني تشارك في إسعاف وإخلاء الجرحى من جراء تفجيرات متعددة في الجنوب والبقاع و الضاحية الجنوبية لبيروت