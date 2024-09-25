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مراسل الجديد: سلسلة غارات استهدفت وادي فرون و دير قانون راس العين وطيردبا
2024-09-25 | 02:35
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مراسل الجديد: سلسلة غارات استهدفت وادي فرون و دير قانون راس العين وطيردبا
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