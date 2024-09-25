بالفيديو- آثار الدمار في بلدة طيرفلسيه الجنوبية جراء الغارات الاسرائيلية التي استهدفتها اليوم

آثار الدمار في بلدة طيرفلسيه الجنوبية جراء الغارات الاسرائيلية التي استهدفتها اليوم pic.twitter.com/fwTGOKMQnh
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 25, 2024
آثار الدمار في بلدة طيرفلسيه الجنوبية جراء الغارات الاسرائيلية التي استهدفتها اليوم pic.twitter.com/fwTGOKMQnh
أسفرت الغارات الجوية التي استهدفت بلدة البرج الشمالي قبل قليل عن مأساة كبيرة، حيث سقط عدد من الأطفال والنساء ضحايا جراء تدمير منزل فوق رؤوسهم.وذكرت المعلومات الأولية أن المنزل المستهدف كان يضم عائلة تتكون من أب وأم وأطفالهم، بالإضافة إلى عدد من الجيران.وقد أحصت المصادر سقوط سبعة شهداء وجرحى آخرين.
اصدر مصرف لبنان بياناً جاء فيه: