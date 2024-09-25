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حزب الله: تصدينا لطائرتين حربيتين معاديتين مما أجبرها على مغادرة الأجواء اللبنانية
حزب الله: تصدينا لطائرتين حربيتين معاديتين مما أجبرها على مغادرة الأجواء اللبنانية
حزب الله: تصدينا لطائرتين حربيتين معاديتين وأجبرناهما على مغادرة الأجواء اللبنانية
حزب الله: تصدينا لطائرتين حربيتين معاديتين وأجبرناهما على مغادرة الأجواء اللبنانية
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11 مفقوداً وشهداء جراء الغارة على مبنى في جون الشوفية.. مراسلة الجديد تنقل المشهد مباشرة:
2024-09-25 | 07:02
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11 مفقوداً وشهداء جراء الغارة على مبنى في جون الشوفية.. مراسلة الجديد تنقل المشهد مباشرة:
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