حزب الله: تصدينا لطائرتين حربيتين معاديتين مما أجبرها على مغادرة الأجواء اللبنانية

عاجل
مراسل الجديد: درون اسرائيلية تحلق في أجواء مدينة النبطية وتبث عبارات تحريضية ضد المقاومة والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله
مراسل الجديد: درون اسرائيلية تحلق في أجواء مدينة النبطية وتبث عبارات تحريضية ضد المقاومة والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله
مراسل الجديد: عناصر مركز الدفاع المدني في راشيا الفخار تلقوا اتصالاً يبلغهم بوجوب إخلائه وتم نقل الاليات الى ساحة الكنيسة
مراسل الجديد: عناصر مركز الدفاع المدني في راشيا الفخار تلقوا اتصالاً يبلغهم بوجوب إخلائه وتم نقل الاليات الى ساحة الكنيسة
يسرائيل هيوم: نتنياهو أخبر الوزراء بانه منح وزير الشؤون الاستراتيجية اخبار اميركا أن إسرائيل مستعدة لوقف إطلاق نار مؤقت في لبنان
يسرائيل هيوم: نتنياهو أخبر الوزراء بانه منح وزير الشؤون الاستراتيجية اخبار اميركا أن إسرائيل مستعدة لوقف إطلاق نار مؤقت في لبنان
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
28
o
البقاع
28
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
06:08
استشهاد المصور كامل كركي باستهداف إسرائيلي وأول تعليق من ابنه مبكي
03:34
بالفيديو- آثار الغارات الاسرائيلية على بلدة القصيبة - النبطية
01:33
بالفيديو- مشاهد الدمار في بلدة النميرية بالنبطية جراء الغارات
18:33
"مناورة برّية".. وتعليق من غالانت!
2024-09-24
وزير التربية مدد الإقفال وتعليق الدروس حتى نهاية الأسبوع الحالي
محليات
حزب الله: تصدينا لطائرتين حربيتين معاديتين مما أجبرها على مغادرة الأجواء اللبنانية
2024-09-25 | 09:27
A-
A+
حزب الله: تصدينا لطائرتين حربيتين معاديتين مما أجبرها على مغادرة الأجواء اللبنانية
مقالات ذات صلة
حزب الله: تصدينا لطائرتين حربيتين معاديتين وأجبرناهما على مغادرة الأجواء اللبنانية
حزب الله: وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الاسلامية تصدت لطائرة حربية معادية انتهكت الاجواء اللبنانية في الجنوب بصاروخ أرض - جو مما أجبرها على التراجع باتجاه فلسطين المحتلة
وزير خارجية العدو: حزب الله ينشر صواريخ بمنازل المواطنين وأي مدني يعيش قرب هذه الأسلحة عليه مغادرة منزله
حزب الله: تصدينا لطائرتين حربيتين معاديتين مما أجبرها على مغادرة الأجواء اللبنانية
محليات
الله:
تصدينا
لطائرتين
حربيتين
معاديتين
أجبرها
مغادرة
الأجواء
اللبنانية
العودة الى الأعلى
ماذا في اسرار الصحف؟
مراسل الجديد: العدو الإسرائيلي يشن غارات على بلدتي حداثا وعيتا الجبل
اقرأ ايضا في محليات
11:31
مراسل الجديد: درون اسرائيلية تحلق في أجواء مدينة النبطية وتبث عبارات تحريضية ضد المقاومة والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله
11:31
مراسل الجديد: درون اسرائيلية تحلق في أجواء مدينة النبطية وتبث عبارات تحريضية ضد المقاومة والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله
11:28
مراسل الجديد: عناصر مركز الدفاع المدني في راشيا الفخار تلقوا اتصالاً يبلغهم بوجوب إخلائه وتم نقل الاليات الى ساحة الكنيسة
11:28
مراسل الجديد: عناصر مركز الدفاع المدني في راشيا الفخار تلقوا اتصالاً يبلغهم بوجوب إخلائه وتم نقل الاليات الى ساحة الكنيسة
10:29
بالفيديو - غارة اسرائيلية استهدفت بلدة راس قسطا في جبيل
بالفيديو - غارة اسرائيلية استهدفت بلدة راس قسطا في جبيل
10:29
بالفيديو - غارة اسرائيلية استهدفت بلدة راس قسطا في جبيل
بالفيديو - غارة اسرائيلية استهدفت بلدة راس قسطا في جبيل
يحدث الآن
محليات
11:31
مراسل الجديد: درون اسرائيلية تحلق في أجواء مدينة النبطية وتبث عبارات تحريضية ضد المقاومة والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله
محليات
11:28
مراسل الجديد: عناصر مركز الدفاع المدني في راشيا الفخار تلقوا اتصالاً يبلغهم بوجوب إخلائه وتم نقل الاليات الى ساحة الكنيسة
عربي و دولي
11:26
يسرائيل هيوم: نتنياهو أخبر الوزراء بانه منح وزير الشؤون الاستراتيجية اخبار اميركا أن إسرائيل مستعدة لوقف إطلاق نار مؤقت في لبنان
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
11:31
مراسل الجديد: درون اسرائيلية تحلق في أجواء مدينة النبطية وتبث عبارات تحريضية ضد المقاومة والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله
11:26
يسرائيل هيوم: نتنياهو أخبر الوزراء بانه منح وزير الشؤون الاستراتيجية اخبار اميركا أن إسرائيل مستعدة لوقف إطلاق نار مؤقت في لبنان
2024-08-22
حبشي: استدعاء فياض وحايك إلى قصر عدل بيروت كان ليكون متكاملاً ومنتجاً لو فتح التحقيق والاستدعاءات بحق الوزراء المتعاقبين منذ الـ 2008
2024-09-17
حدث أمني لفّ الضاحية ومناطق لبنانية أخرى.. مراسلة الجديد من الضاحية
2024-09-18
وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي يعلن يوم غد الخميس يوم تدريس عادي في المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية الرسمية والخاصة وفي الجامعة اللبنانية ومؤسسات التعليم العالي الخاصة
15:11
مجلس الوزراء الكويتي يدين العدوان الإسرائيلي على لبنان و يؤكد الوقوف الي جانب لبنان
بالفيديو
بالفيديو
07:02
11 مفقوداً وشهداء جراء الغارة على مبنى في جون الشوفية.. مراسلة الجديد تنقل المشهد مباشرة:
06:53
تغطية شاملة مباشرة: غارات إسرائيلية متواصلة على لبنان وأهم المستجدات
05:35
آخر التطورات الميدانية واوضاع النازحين من جنوب لبنان... مراسلو الجديد يواكبون آخر المستجدات
05:15
الغارات على جنوب لبنان مستمرة ... مراسل الجديد ينقل المشهد من مرجعيون
04:58
مراسل الجديد ينقل المشهد عن اوضاع النازحين الجنوبيين ... لمتابعة البث المباشر من عاليه
04:24
سلسلة غارات تستهدف قرى وبلدات البقاع ... مراسلة الجديد تتابع المستجدات
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
07:27
بالصورة - شاهد حجم صاروخ لم ينفجر في النبطية
محليات
07:27
بالصورة - شاهد حجم صاروخ لم ينفجر في النبطية
محليات
17:48
بالفيديو - لحظة الإستهداف في الجية والمعلومات الأوّلية
محليات
17:48
بالفيديو - لحظة الإستهداف في الجية والمعلومات الأوّلية
محليات
02:37
بالصورة .. صاروخ "قادر" البالستي الذي استهدف تل ابيب وابرز مميزاته
محليات
02:37
بالصورة .. صاروخ "قادر" البالستي الذي استهدف تل ابيب وابرز مميزاته
محليات
01:05
للمرة الاولى.. الحزب يستهدف تل ابيب بصاروخ بالستي
محليات
01:05
للمرة الاولى.. الحزب يستهدف تل ابيب بصاروخ بالستي
محليات
07:15
قرار لمصرف لبنان يتعلق بالمودعين ... ماذا جاء فيه؟
محليات
07:15
قرار لمصرف لبنان يتعلق بالمودعين ... ماذا جاء فيه؟
عربي و دولي
07:39
"يجهّز للعملية البرّية"... جيش العدو يتحدث عن مرحلة جديدة؟!
عربي و دولي
07:39
"يجهّز للعملية البرّية"... جيش العدو يتحدث عن مرحلة جديدة؟!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024