​ أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: إدارة بايدن أبلغت حكومة نتنياهو معارضتها عملية برية في جنوب لبنان

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين، أن "القتال الذي أدى لمقتل أكثر من 700 شخص بلبنان حرب حتى لو لم تسمه إدارة بايدن كذلك، وهدف الولايات المتحدة منع الغزو البري الإسرائيلي للبنان وردع إيران عن التدخل".