عاجل
مراسلة الجديد: سلسلة غارات على الهرمل غارة على محيط مدينة بعلبك قرب المدرسة الكندية وغارة خلف مستشفى دار الامل الجامعي في دورس
مراسلة الجديد: سلسلة غارات على الهرمل غارة على محيط مدينة بعلبك قرب المدرسة الكندية وغارة خلف مستشفى دار الامل الجامعي في دورس
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
27
o
البقاع
24
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
06:08
استشهاد المصور كامل كركي باستهداف إسرائيلي وأول تعليق من ابنه مبكي
03:34
بالفيديو- آثار الغارات الاسرائيلية على بلدة القصيبة - النبطية
01:33
بالفيديو- مشاهد الدمار في بلدة النميرية بالنبطية جراء الغارات
18:33
"مناورة برّية".. وتعليق من غالانت!
2024-09-24
وزير التربية مدد الإقفال وتعليق الدروس حتى نهاية الأسبوع الحالي
محليات
مراسل الجديد: عناصر مركز الدفاع المدني في راشيا الفخار تلقوا اتصالاً يبلغهم بوجوب إخلائه وتم نقل الاليات الى ساحة الكنيسة
2024-09-25 | 11:28
A-
A+
مراسل الجديد: عناصر مركز الدفاع المدني في راشيا الفخار تلقوا اتصالاً يبلغهم بوجوب إخلائه وتم نقل الاليات الى ساحة الكنيسة
مقالات ذات صلة
مراسلة الجديد: فرق الدفاع المدني ترجح أن يرتفع عدد الشهداء في الضاحية بعد استقدام معدات ثقيلة لرفع الأنقاض
مراسل الجديد: إستشهاد الشخص الذي جُرح إثر الضربة الإسرائيلية التي إستهدفت دراجة نارية عند مفترق الماري - راشيا الفخار في وقت سابق من اليوم
مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارتين على طير حرفا وكفركلا ومسيرة اسرائيلية استهدفت دراجة نارية عند مفترق الماري راشيا الفخار
مراسل الجديد: عناصر مركز الدفاع المدني في راشيا الفخار تلقوا اتصالاً يبلغهم بوجوب إخلائه وتم نقل الاليات الى ساحة الكنيسة
محليات
الجديد:
عناصر
الدفاع
المدني
راشيا
الفخار
تلقوا
اتصالاً
يبلغهم
بوجوب
إخلائه
الاليات
الكنيسة
العودة الى الأعلى
ماذا في اسرار الصحف؟
مراسل الجديد: العدو الإسرائيلي يشن غارات على بلدتي حداثا وعيتا الجبل
اقرأ ايضا في محليات
13:12
مراسلة الجديد: سلسلة غارات على الهرمل غارة على محيط مدينة بعلبك قرب المدرسة الكندية وغارة خلف مستشفى دار الامل الجامعي في دورس
13:12
مراسلة الجديد: سلسلة غارات على الهرمل غارة على محيط مدينة بعلبك قرب المدرسة الكندية وغارة خلف مستشفى دار الامل الجامعي في دورس
12:58
أحداث وتطورات متسارعة قي لبنان.. شبكة مراسلي الجديد تنقل التطورات
12:58
أحداث وتطورات متسارعة قي لبنان.. شبكة مراسلي الجديد تنقل التطورات
12:49
وزير البيئة: عدد الشهداء منذ بداية الحرب بلغ 1247 والجرحى 5278 معظمهم من المدنيين والأطفال والنساء
12:49
وزير البيئة: عدد الشهداء منذ بداية الحرب بلغ 1247 والجرحى 5278 معظمهم من المدنيين والأطفال والنساء
يحدث الآن
محليات
13:12
مراسلة الجديد: سلسلة غارات على الهرمل غارة على محيط مدينة بعلبك قرب المدرسة الكندية وغارة خلف مستشفى دار الامل الجامعي في دورس
محليات
12:58
أحداث وتطورات متسارعة قي لبنان.. شبكة مراسلي الجديد تنقل التطورات
خاص الجديد
12:52
مصادر دبلوماسية للجديد: زيارة لودريان الاخيرة الى لبنان ارتكزت على عنوانين الاول انتخاب رئيس للجمهورية ليكون حاضرا في هذه المفاوضات والبحث في حل لانهاء الحرب
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-06-03
خامنئي: لم يعد لـ "إسرائيل" أي طريق للنجاة
2024-07-31
شاب يقتحم حفل الشامي في أعياد بيروت ويتصادم مع رجال الامن
2024-09-20
من محيط المبنى المُستهدف في الضاحية الجنوبية.. مراسلة الجديد تنقل المشهد
2024-09-23
غارة اسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية
2024-09-23
إذاعة جيش العدو: بدأ سلاح الجو جولة جديدة من الغارات على لبنان
2024-09-23
مراسل الجديد: وصل عدد الغارات في الموجة الثالثة إلى 40 غارة توزعت بين بعلبك ومحيط بعلبك والهرمل
بالفيديو
بالفيديو
07:02
11 مفقوداً وشهداء جراء الغارة على مبنى في جون الشوفية.. مراسلة الجديد تنقل المشهد مباشرة:
06:53
تغطية شاملة مباشرة: غارات إسرائيلية متواصلة على لبنان وأهم المستجدات
05:35
آخر التطورات الميدانية واوضاع النازحين من جنوب لبنان... مراسلو الجديد يواكبون آخر المستجدات
05:15
الغارات على جنوب لبنان مستمرة ... مراسل الجديد ينقل المشهد من مرجعيون
04:58
مراسل الجديد ينقل المشهد عن اوضاع النازحين الجنوبيين ... لمتابعة البث المباشر من عاليه
04:24
سلسلة غارات تستهدف قرى وبلدات البقاع ... مراسلة الجديد تتابع المستجدات
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
07:27
بالصورة - شاهد حجم صاروخ لم ينفجر في النبطية
محليات
07:27
بالصورة - شاهد حجم صاروخ لم ينفجر في النبطية
محليات
17:48
بالفيديو - لحظة الإستهداف في الجية والمعلومات الأوّلية
محليات
17:48
بالفيديو - لحظة الإستهداف في الجية والمعلومات الأوّلية
محليات
02:37
بالصورة .. صاروخ "قادر" البالستي الذي استهدف تل ابيب وابرز مميزاته
محليات
02:37
بالصورة .. صاروخ "قادر" البالستي الذي استهدف تل ابيب وابرز مميزاته
محليات
01:05
للمرة الاولى.. الحزب يستهدف تل ابيب بصاروخ بالستي
محليات
01:05
للمرة الاولى.. الحزب يستهدف تل ابيب بصاروخ بالستي
محليات
07:15
قرار لمصرف لبنان يتعلق بالمودعين ... ماذا جاء فيه؟
محليات
07:15
قرار لمصرف لبنان يتعلق بالمودعين ... ماذا جاء فيه؟
عربي و دولي
07:39
"يجهّز للعملية البرّية"... جيش العدو يتحدث عن مرحلة جديدة؟!
عربي و دولي
07:39
"يجهّز للعملية البرّية"... جيش العدو يتحدث عن مرحلة جديدة؟!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024