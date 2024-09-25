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محليات

ميقاتي التقى بلينكن بحضور هوكستين.. وهذا ما تم بحثه!

2024-09-25 | 12:46
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ميقاتي التقى بلينكن بحضور هوكستين.. وهذا ما تم بحثه!
ميقاتي التقى بلينكن بحضور هوكستين.. وهذا ما تم بحثه!

باشر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات ديبلوماسية في نيويورك خلال الجمعية العمومية للامم المتحدة، وقبيل اجتماع مجلس الامن الدولي مساء اليوم والمخصص للبحث في الوضع في لبنان.

وفي هذا الاطار استقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الرئيس ميقاتي.

وشكر رئيس الحكومة للرئيس ماكرون دعم فرنسا  المستمر للبنان وللجهود التي تبدلها لوقف الاعتداءات الاسرائيلية والتوصل الى حل شامل للوضع في المنطقة.

وعقد رئيس الحكومة اجتماعا مع وزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن شارك فيه وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب والموفد الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين .
وتم البحث في المساعي الجارية لوقف العدوان الاسرائيلي المتواصل على لبنان والتوصل الى حل ينهي الصراع المستمر منذ السابع من تشرين الاول الفائت. 

وكان رئيس الحكومة اجتمع صباحا مع الموفد الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين وجرى البحث في المساعي الجارية لحل الصراع في غزة ووقف العدوان الاسرائيلي على لبنان.

كما التقى رئيس الحكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبحث معه الوضع الراهن في المنطقة والعدوان الاسرائيلي المستمر على غزة وجنوب لبنان والمساعي الجارية للتوصل الى وقف اطلاق النار.

والتقى رئيس الحكومة رئيس وزراء العراق  محمد شياع السوداني، مشيداً بجهود العراق في الدعوة لعقد قمة عربية وإسلامية من أجل وقف  العدوان الاسرائيلي  عن لبنان وأهله، ومنع انتشار الصراع في المنطقة.

كما عبّر  عن تقديره لدعم  العراق المستمر للبنان، وخصوصاً خلال هذه الأزمة التي سارع فيها العراق ليكون أول دولة ترسل المساعدات العاجلة للتخفيف عن معاناة الشعب اللبناني".
بدوره اشار رئيس وزراء العراق في بيان "الى انه قدم  تعازيه إلى لبنان،حكومةً وشعباً، لاستشهاد وجرح المئات من المواطنين اللبنانيين الآمنين بسبب العدوان الصهيوني المستمر"، مؤكداً "أن الإسناد الحكومي بالوقوف مع لبنان يعبر عن موقف العراقيين جميعاً، وفي مقدمتهم المرجعية الدينية وسائر مكوّناتهم وأطيافهم الاجتماعية".

وأكد "استعداد العراق لدعم لبنان في مختلف الاتجاهات لتجاوز هذه الأزمة، من خلال المسار السياسي أو الجانب الإنساني، وأن العراق دعا لقمة عربية وإسلامية لحل هذه الأزمة واتخاذ مواقف قوية إزاء العدوان، مع فشل المنظومة الدولية في الدفاع عن حقوق الإنسان في لبنان وفلسطين وحماية أرواح شعبيهما"، مشيراً "إلى أن الحكومة العراقية لن تتأخر في توفير كل الإمكانيات المطلوبة لدعم الأشقاء في لبنان".
ميقاتي التقى بلينكن بحضور هوكستين.. وهذا ما تم بحثه!

محليات

نجيب ميقاتي

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