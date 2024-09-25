مراسل الجديد: غارات اسرائيلية متواصلة على طيرحرفا وعلما الشعب والناقورة وغارة بصاروخين استهدفت دير الزهراني

مراسلة الجديد: 5 شهداء لغاية الآن في الغارة التي استهدفت محطة النمر بين نبحا ويونين

مراسلة الجديد: 5 شهداء لغاية الآن في الغارة التي استهدفت محطة النمر بين نبحا ويونين

مراسلة الجديد: 5 شهداء لغاية الآن في الغارة التي استهدفت محطة النمر بين نبحا ويونين

وزارة الصحة: غارات العدو الإسرائيلي واعتداءاته طيلة هذا اليوم على بلدات وقرى محافظة النبطية أدت إلى استشهاد 20 شخصا وإصابة 88 بجروح