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مراسلة الجديد: 5 شهداء لغاية الآن في الغارة التي استهدفت محطة النمر بين نبحا ويونين
مراسلة الجديد: 5 شهداء لغاية الآن في الغارة التي استهدفت محطة النمر بين نبحا ويونين
وزارة الصحة: غارات العدو الإسرائيلي واعتداءاته طيلة هذا اليوم على بلدات وقرى محافظة النبطية أدت إلى استشهاد 20 شخصا وإصابة 88 بجروح
وزارة الصحة: غارات العدو الإسرائيلي واعتداءاته طيلة هذا اليوم على بلدات وقرى محافظة النبطية أدت إلى استشهاد 20 شخصا وإصابة 88 بجروح
وزارة الصحة: غارات العدو الإسرائيلي على بلدات وقرى الجنوب اليوم أدت إلى استشهاد 18 شخصا وإصابة 138 بجروح
وزارة الصحة: غارات العدو الإسرائيلي على بلدات وقرى الجنوب اليوم أدت إلى استشهاد 18 شخصا وإصابة 138 بجروح
مراسل الجديد: سبب صوت الإنفجار في عمشيت يعود إلى تفجير الجيش اللبناني لبالون حراريّ رماه الطيران الحربي الاسرائيلي قرب البحر
مراسل الجديد: سبب صوت الإنفجار في عمشيت يعود إلى تفجير الجيش اللبناني لبالون حراريّ رماه الطيران الحربي الاسرائيلي قرب البحر
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مراسل الجديد: غارة على احراش علما وقصف فسفوري على اطراف الناقورة - اللبونة
2024-09-25 | 16:06
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مراسل الجديد: غارة على احراش علما وقصف فسفوري على اطراف الناقورة - اللبونة
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