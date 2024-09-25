وزارة الصحة: غارات العدو الإسرائيلي على بلدات وقرى الجنوب اليوم أدت إلى استشهاد 18 شخصا وإصابة 138 بجروح

وزارة الصحة العامة: بيان بحصيلة أولية لغارة العدو الإسرائيلي اليوم على الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت حيث أدت إلى استشهاد 6 أشخاص وإصابة 15 شخصاً