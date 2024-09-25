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وزارة الصحة: غارة العدو الإسرائيلي على بلدة يونين أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 9 أشخاص وإصابة 11 شخصا بجروح
2024-09-25 | 17:11
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وزارة الصحة: غارة العدو الإسرائيلي على بلدة يونين أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 9 أشخاص وإصابة 11 شخصا بجروح
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وزارة الصحة: غارة العدو الإسرائيلي على بلدة يونين أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 9 أشخاص وإصابة 11 شخصا بجروح
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