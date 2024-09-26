ميقاتي من مجلس الأمن: الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة تقوض كل جهود التهدئة

وقال ميقاتي في كلمته بجلسة لمجلس الأمن بشأن التصعيد الأخير بين إسرائيل وحزب الله: "نواجه انتهاكات إسرائيلية لسيادة الدولة اللبنانية".

وأضاف: "المستشفيات اللبنانية تعج بالمئات من المصابين المدنيين ومن بينهم نساء وأطفال.

وتابع: "يجب الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار على كل الجبهات ونؤكد حق لبنان في الاستقرار والأمن".

واعتبر أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة "تقوض كل جهود التهدئة وستؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة".

وكشف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يوم الأربعاء أن فرنسا والولايات المتحدة تعملان على التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 21 يوما بين حزب الله وإسرائيل لإتاحة الوقت لمفاوضات أوسع نطاقا.