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وزارة الصحة: 20 شهيداً غالبيتهم سوريون في تحديث أول لحصيلة غارة العدو الإسرائيلي على يونين
2024-09-26 | 07:17
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وزارة الصحة: 20 شهيداً غالبيتهم سوريون في تحديث أول لحصيلة غارة العدو الإسرائيلي على يونين
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