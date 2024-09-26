ميقاتي: ما ينبغي القيام به قمنا به والباقي ليس في أيدينا

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي القيام "بكل ما يلزم لحماية لبنان، وإنجاز المساعي التي حصدت تأييداً عربياً ودولياً لموقف لبنان".

وفي حديث لـ "مستقبل ويب" قال ميقاتي أن "العبرة الآن بالتنفيذ، أي بالتزام بنيامين نتنياهو بالبيان الأميركي - الفرنسي، لأنه سبق ورفض أكثر من مبادرة سواء جاءت من وزير الخارجية الأميركية انتوني بلينكن أو من مجلس الأمن أو من الجانب العربي".



وختم ميقاتي قائلاً : "ما ينبغي القيام به قمنا به، أما الباقي فليس في أيدينا ".