الجيش اللبناني: سنفجّر أجهزة بيجر وأجهزة إتصالات في الشويفات بين الساعة السادسة والثامنة مساءً

الجيش اللبناني: تقوم وحدات مختصة من الجيش بتفجير أجهزة إستدعاء (pager) وأجهزة إتصال مشبوهة في مناطق مختلفة لذا تدعو المواطنين إلى الإبتعاد عن أماكن التفجير والتبليغ عن أي جهاز أو جسم مشبوه وعدم الإقتراب منه