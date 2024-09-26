بالفيديو- غارة اسرائيلية عند مفرق بلدة ايعات البقاعية

صدر عن الجيش اللبناني البيان التالي:



"بتاريخ ٢٧/ ٩/ ٢٠٢٤، ستقوم وحدات مختصة من الجيش اعتبارًا من الساعة 9:00 حتى الساعة 12:00 بتفجير أجسام مشبوهة من مخلفات العدوان الإسرائيلي على عدة دفعات في منطقة كوستا برافا- الشويفات."