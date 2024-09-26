بالفيديو- غارة اسرائيلية عند مفرق بلدة ايعات البقاعية

غارة اسرائيلية عند مفرق بلدة ايعات البقاعية pic.twitter.com/PiAtHczsFu
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 26, 2024
غارة اسرائيلية عند مفرق بلدة ايعات البقاعية pic.twitter.com/PiAtHczsFu
صدر عن الجيش اللبناني البيان التالي:"بتاريخ ٢٧/ ٩/ ٢٠٢٤، ستقوم وحدات مختصة من الجيش اعتبارًا من الساعة 9:00 حتى الساعة 12:00 بتفجير أجسام مشبوهة من مخلفات العدوان الإسرائيلي على عدة دفعات في منطقة كوستا برافا- الشويفات."
أعلن رئيس مكتب وزراء العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الولايات المتحدة تعاونت مع إسرائيل لطرح اقتراح لوقف إطلاق النار في لبنان، بالتعاون مع شركاء دوليين وإقليميين.
جاء في صحيفة "الأخبار":